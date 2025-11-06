Incidencia de dengue baja en sur de Sinaloa; hay más casos en Culiacán y Eldorado

ESCUINAPA._ Los casos de dengue han disminuido en el sur, comparado con el año pasado y ahora son Culiacán y Eldorado los que concentran más casos, informó el director de Prevención y Promoción de la Salud, Gerardo Kenny Inzunza Leyva.

“Hemos tenido una gran disminución de los casos, comparado con el año pasado allá en el sur, este año Escuinapa ha tenido solo 58 casos en todo el año”, dijo.

En lo que va del año se han contabilizado mil 268 casos y se han tenido seis defunciones que se presentaron en el primer trimestre del año.

“El que va liderando en casos es el municipio de Culiacán y el municipio de Eldorado”, dijo.

Los municipios del sur se mantienen con números bajos, Escuinapa tiene 58 casos, Mazatlán 35 casos y Rosario 24, en el caso de Escuinapa el número es mayor debido a que está en zona costera.

Sumado a que se tiene una cultura donde la población tiende a acumular objetos que pueden ser criaderos del mosco del dengue, indicó.

Es en lo que se trabaja, añadió, en buscar que esa cultura se deje de lado, educar y enseñar a que haya menos criaderos del mosquito.

Al ser cuestionado sobre el reciente deceso de una menor que pudiera estar relacionado con el dengue, manifestó que se está investigando.

Aún no hay un dictamen que determine que fue la causa del deceso, expuso, pero es importante que también los médicos que atienden valoren bien que puede ser la causa.

Sinaloa en casos de dengue sigue bajando a nivel nacional pero lo importante es que la población participe en acciones que eviten la proliferación del mosco.

En caso de tener síntomas como fiebre, dolor de huesos, dolor de ojos, pequeñas erupciones en la piel, lo mejor es acudir a recibir la atención médica, no esperar a que se complique.

En mujeres embarazadas el dengue es de alto riesgo, por lo que es necesario acudir al médico y evitar la automedicación.