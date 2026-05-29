$!Incomoda a usuarios pintura en el puente colgante de la Laguna del Iguanero, en Rosario

Aunque la autoridad no se ha pronunciado al respecto, en redes sociales han interpretado esto como una manifestación de apoyo a la comunidad LGBT+, generando el descontento de una parte de la población.

ROSARIO._ Aún no se inaugura la más reciente remodelación del puente colgante en la Laguna del Iguanero y ya dividió la opinión al pintarse con colores la madera.

Entre los detractores, señalan, que ya se han aplicado en cruces peatonales, pero no es apto para un atractivo turístico.

Razón por el cual usuarios de internet ya bautizaron el atractivo como “puente gay”, además de otros calificativos.

Así también, se indicó que ya se abusó de este recurso donde sólo falta que se añada al Palacio Municipal.

Así también, existen quienes apoyan los colores aplicados, destacando que se le da más realce al puente colgante.