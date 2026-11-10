$!Incrementan presencia de militares en Escuinapa, admite Alcalde

ESCUINAPA._ Ante lo que parece un incremento de personal militar en el Municipio, el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental reconoció el hecho pero indicó desconocer el número.

“La estrategia definitivamente no es que haya más elementos sino que piden ya, seguramente con más conocimiento (de la zona), por las características de estos operativos, nosotros no tenemos la información, es algo que se maneja en secrecía por la seguridad de nosotros mismos”, expuso.

El Gobierno del Estado tiene una comunicación constante con los Alcaldes, precisó, siendo con los municipios con mayor incidencia de seguridad con los que tiene de momento un mayor acercamiento.

Afortunadamente, agregó, hace días no se tienen tantos incidentes de seguridad en el municipio.

“Ojalá esa calma fuera permanente, es lo que deseamos todos”, expresó.