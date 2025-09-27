$!Informa SPyTM que operativo para regular polarizado ha contado con la disposición ciudadana, en Rosario

EL ROSARIO._ Al sostener que se han tenido muy pocas infracciones, el director de Seguridad Pública, Martín Roberto Curiel Ceballos, informó que la ciudadanía ha mostrando disposición ante operativo para regular polarizado en vehículos.
“Va surgiendo muy bien lo ha aceptado muy bien, ahora si que el civil a optado por quitarla hemos tenido muy pocas infracciones”, dijo.
La acción se realiza todos los días por medio de la coordinación de Policía Municipal y Tránsito Municipal en diferentes puntos del municipio, informó.
Hasta el momento, indicó que se han retirado alrededor de 35 polarizados que no cumplen con los requerimientos de la Secretaría de Seguridad.
Curiel Ceballos, manifestó que se ha detectado un menor índice de personas que usan el polarizado que no cumple los requerimientos lo que ha facilitado las acciones.
“Hemos dado las indicaciones que se nos dieron que se puede usar el polarizado pero que estuviera visible”, concluyó.