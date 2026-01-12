$!Inicia Ayuntamiento de Rosario retiro de motivos navideños

EL ROSARIO._ Al concluir el periodo vacacional de fin de año y con ello las fiestas decembrinas, el Ayuntamiento local inició con el retiro de las decoraciones propias.

Los trabajos se pusieron en marcha este lunes 12 de enero, al despejar el Palacio Municipal de los motivos navideños.

Acciones las cuales realiza el personal de Servicios Públicos Municipales, los cuales se encargaron de colocarlos.