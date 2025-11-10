Inicia campaña de vacunación contra influencia, neumococo y Covid en Escuinapa

ESCUINAPA._ Ya inició la campaña para vacunación de influenza, neumococo y Covid ante la llegada de la temporada invernal, informó Francisco Guerrero Galindo, jefe de la Sexta Jurisdicción Sanitaria.

“Todas las unidades están equipadas para vacunarse, la campaña de invierno inició hace dos semanas, hace dos semanas están brigadas yendo a vacunar escuelas, a las colonias pero pueden ir a las unidades de salud”, dijo.

Se inicia en este mes con la jornada de vacunación, porque los casos empiezan a incrementar en enero, febrero, ponerse la vacuna es prevenir, precisó.

Los adultos mayores o personas con enfermedades crónico degenerativas, así como niños son más vulnerables a estas enfermedades, por lo que es importante vacunarse.

También se están aplicando la vacuna de neumococo, es para una nueva cepa, se está aplicando a todos los adultos mayores.

También se tiene la vacuna Covid de Pfizer y Moderna, son de cepas actualizadas, con registros de las nuevas variables de los virus.

“Si es importante que se las pongan, a pesar de tener un esquema completo, de Covid, se la deben aplicar porque es una actualización de nuevas cepas”, dijo.

Hay vacunas suficientes para la población, aún no se definen si estarán en sitios públicos aplicando estás vacunas, de momento están recorriendo las colonias.