El Sur
Devoción

Inicia el tradicional novenario en honor a la Virgen del Rosario

Durante la mañana se hizo una procesión por las diferentes calles de la ciudad
Hugo Gómez |
26/09/2025 09:52
EL ROSARIO._ Con el rosario de aurora por las principales calles de la ciudad, se marcó el inicio del solemne novenario con motivo de la fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario.

Fue alrededor de las 5:00 horas que los fieles se dieron cita frente al Sagrado Corazón para salir en dirección al Santuario Mariano.

Con una imagen de esta advocación y un rosario gigante, fieles católicos iniciaron su peregrinar evocando los misteriosos dolores, mismos que recuerdan la vida de Jesús como de María.

”Ofrecemos este santo rosario para que por intercesión de María regrese la paz a nuestro pueblo, estado y país”, expuso el encargado de dirigir la plegaria.

Procesión que entre rezos, cantos y gritos de “¡Viva la Virgen del Rosario!”, culminó con una misa.

Esta festividad además cuenta con peregrinaciones por las tardes a las 17:30 horas pero que inician en la zona comercial y se conforma cada día por diferentes sectores de la población, iniciando con comerciantes y colonias de la cabecera.

