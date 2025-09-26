$!Inicia el tradicional novenario en honor a la Virgen del Rosario

EL ROSARIO._ Con el rosario de aurora por las principales calles de la ciudad, se marcó el inicio del solemne novenario con motivo de la fiesta patronal de Nuestra Señora del Rosario. Fue alrededor de las 5:00 horas que los fieles se dieron cita frente al Sagrado Corazón para salir en dirección al Santuario Mariano.





Con una imagen de esta advocación y un rosario gigante, fieles católicos iniciaron su peregrinar evocando los misteriosos dolores, mismos que recuerdan la vida de Jesús como de María. ”Ofrecemos este santo rosario para que por intercesión de María regrese la paz a nuestro pueblo, estado y país”, expuso el encargado de dirigir la plegaria.



