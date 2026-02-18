$!Inicia en Escuinapa la Cuaresma con el Miércoles de Ceniza

ESCUINAPA._ El Santuario de San Francisco de Asís inició con la Cuaresma durante el miércoles de ceniza.
La homilía realizada por el sacerdote José Rodríguez hizo hincapié en un llamado a la reflexión, la paz y fortalecer la fe.
El Santuario fue abarrotado por decenas de fieles que esperaron el término de la homilía para recibir ceniza en frente y cabeza.
Después de la celebración religiosa, durante este primer día de Cuaresma, los escuinapenses también disfrutaron de comprar capirotada, empanadas de marlin, rajas y atún que encontraron en la plazuela.