$!Inicia en Escuinapa rehabilitación de pozos para mejorar abasto de agua

“Son obras prioritarias que están alineadas al plan hídrico 2024-2030 impulsado por la Presidenta Claudia Sheinbaum a través de Conagua”, dijo la directora de Bienestar Social, Diana Arely Ramos de la Torre.

ESCUINAPA._ Con una inversión cercana a los 560 mil pesos se iniciaron por parte del Ayuntamiento trabajos de rehabilitación y creación de dos pozos profundos de agua.

El plan federal tiene como principal objetivo garantizar el derecho humano al agua, en cantidad y calidad suficiente, fomentando un manejo adecuado y responsable del agua en todos sus usos.

“Desde la Dirección de Bienestar Social hemos realizado esta planeación y acción de obras en tres puntos: uno, a través de diálogos por la transformación de Escuinapa; dos, a través de peticiones al Presidente; y tres, es el trabajo de campo que realizamos”, dijo.

Las dos obras de rehabilitación tienen una inversión de 559 mil 171 pesos y con ello se fortalecera el suministro y la distribución de agua en las colonias cercanas a la zona.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental informó que se hace mucho trabajo de campo, el trabajo que se hace con Obras Públicas van a buscar incrementar el recurso y son obras que también avala el Cabildo.