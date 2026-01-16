$!Inicia este sábado festival por aniversario de Chametla

EL ROSARIO._ Con un programa rico en actividades para todas las edades, este sábado 17 de enero inicia el Festival Cultural por el 495 Aniversario del Mestizaje.
Así lo dio a conocer por medio del programa oficial la Junta Vecinal, encargada de la organización de este evento.
El arranque está programado a las 6:00 horas con la música de alba que iniciará en la zona conocida como “El Rastro”, en la entrada de la sindicatura, para recorrer al ritmo de la banda por calles y callejones.
En punto de las 7:30 horas y al culminar el recorrido tendrá lugar el comelitón popular en el barrio del Tiro, donde una familia ofrece menudo a los asistentes.
En lo que respecta a la parte cultural, se presentará a las 10:00 horas el libro FAZINE “La marisma y las mesas”, recetario narrativo de Chametla, que tendrá lugar en la Casa Ejidal.
En punto de las 11:30 horas tendrá lugar la quinta muestra gastronómica “Mujeres emprendedoras de Chametla”, en la plazuela de la comunidad.
La ceremonia oficial de inauguración será a las 19:00 horas, en el templete principal del Festival, que contará con la presentación especial de la rondalla “El Rosario”.
Para cerrar este día de actividades a las 23:00 horas se llevará a cabo la tocada callejera.