$!Inicia Matatán novenario en honor a la Virgen de la Candelaria

EL ROSARIO._ En medio de la crisis de inseguridad, fieles católicos en la sindicatura de Matatán realizan el novenario en honor a su patrona la Virgen de la Candelaria.
La festividad religiosa es una de las más antiguas en la región o incluso en la entidad.
No obstante, al ser la sindicatura puerta de acceso a la zona serrana, se ha convertido en el epicentro de los enfrentamientos constantes entre civiles armados de grupos rivales.
El novenario se puso en marcha el pasado 24 de enero, y culminará con la solemnidad el 2 de febrero.
Debido a la inseguridad las actividades se han limitado a las 7:00 horas donde se lleva a cabo la misa y la procesión con velas.
Así también se difundió que al no haber condiciones de seguridad se suspenden todo el uso de pirotecnia propia de una celebración religiosa.
Motivo por el cual, sostienen que la principal plegaria a la madre Dios es que las comunidades de la zona recobren la paz y la tranquilidad.