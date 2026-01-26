$!Inicia Matatán novenario en honor a la Virgen de la Candelaria

EL ROSARIO._ En medio de la crisis de inseguridad, fieles católicos en la sindicatura de Matatán realizan el novenario en honor a su patrona la Virgen de la Candelaria.

La festividad religiosa es una de las más antiguas en la región o incluso en la entidad.

No obstante, al ser la sindicatura puerta de acceso a la zona serrana, se ha convertido en el epicentro de los enfrentamientos constantes entre civiles armados de grupos rivales.

El novenario se puso en marcha el pasado 24 de enero, y culminará con la solemnidad el 2 de febrero.