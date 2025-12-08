$!Inicia operativo anti pirotecnia en Escuinapa

ESCUINAPA._ Personal de Protección Civil inició con la revisión de comercios para prevenir la venta de pirotecnia, se pretende revisar 150 comercios.

La revisión de negocios inició este lunes, informó el comandante operativo de Protección Civil, Erick Quintanilla Morales, quien señaló que estás revisiones fueron encabezadas por la coordinadora de Protección Civil, Evelia López Hernández.

“Iniciamos con la revisión de comercios, aproximadamente será una revisión a 150 lugares, ya se les notificó con anticipación que está prohibida la venta y comercialización de la pirotecnia”, dijo.

Hoy se revisaron entre 10 y 15 comercios pues son inspecciones aleatorias para poder detectar lugares que estén haciendo la venta de este tipo de cosas, señaló.