$!Inicia operativo anti pirotecnia en Escuinapa

ESCUINAPA._ Personal de Protección Civil inició con la revisión de comercios para prevenir la venta de pirotecnia, se pretende revisar 150 comercios.
La revisión de negocios inició este lunes, informó el comandante operativo de Protección Civil, Erick Quintanilla Morales, quien señaló que estás revisiones fueron encabezadas por la coordinadora de Protección Civil, Evelia López Hernández.
“Iniciamos con la revisión de comercios, aproximadamente será una revisión a 150 lugares, ya se les notificó con anticipación que está prohibida la venta y comercialización de la pirotecnia”, dijo.
Hoy se revisaron entre 10 y 15 comercios pues son inspecciones aleatorias para poder detectar lugares que estén haciendo la venta de este tipo de cosas, señaló.
La notificación está hecha y su labor es verificar que realmente estén cumpliendo con no hacer este tipo de ventas, señaló.
En estos casos del uso de pirotecnia las personas que más riesgo tienen son los menores de edad, pues no solo pueden tener quemaduras graves, lesiones en ojos u oídos sino amputación de algún miembro y son a los menores los que más llaman la atención la compra de estas cosas.
La pirotecnia abarca desde las que parecen inofensivas hasta los llamados ‘cara de diablo’ que tienen más pólvora más fuerte.
“La campaña anti pirotecnia abarca todos este tipo de artefactos”, dijo.
En años pasados está pirotecnia que parece inofensiva, ha provocado daños en viviendas y al hacer este tipo de operativos para prevenir que se pueda presentar algún incidente.