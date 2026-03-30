$!Inicia Operativo de Seguridad Semana Santa 2026 en Rosario

El Gobierno Municipal de Rosario dio inicio al Operativo de Seguridad Semana Santa 2026, con el objetivo de salvaguardar la integridad de las familias rosarenses y visitantes durante el próximo periodo vacacional.
El banderazo oficial estuvo encabezado por la Presidenta Municipal, Claudia Liliana Valdez Aguilar, quien exhortó a los elementos de seguridad y cuerpos de rescate a desempeñar su labor con compromiso, responsabilidad y vocación de servicio, priorizando en todo momento la protección de la ciudadanía.
Durante su mensaje, la Alcaldesa también hizo un llamado a la población para colaborar con las autoridades, respetando las recomendaciones y medidas preventivas, a fin de lograr en conjunto unas vacaciones seguras y sin incidentes.
La Alcaldesa aprovechó la ocasión para hacer entrega de un nuevo camión recolector de basura que se logró adquirir con recursos propios del Ayuntamiento y con el apoyo del Gobernador, Rubén Rocha Moya, buscando mejorar los servicios públicos, en especial la recolección de basura.
Por su parte, el coordinador de Protección Civil Municipal, José Molina, informó que en este operativo participarán diversas corporaciones de los tres órdenes de gobierno, entre ellas la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Guardia Nacional, Policía de Investigación, Policía Municipal, Tránsito, Protección Civil, Cruz Roja, Vialidad y Transporte, así como instituciones del sector salud como IMSS e Issste.
Detalló que se instalarán tres módulos de información en puntos estratégicos del municipio, además de un despliegue operativo de 180 elementos y 25 unidades, quienes estarán atentos para brindar atención oportuna ante cualquier eventualidad.
El objetivo principal del operativo es proteger la vida, la integridad física, la salud, así como los bienes de la población, reforzando la vigilancia y la atención en zonas de mayor afluencia durante la temporada vacacional.