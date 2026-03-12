$!Inicia Protección Civil de Escuinapa capacitación de personal para operativo de Semana Santa

ESCUINAPA._ Personal de Protección Civil de Escuinapa inició la capacitación para estar debidamente preparados para dar la atención a los ciudadanos durante las vacaciones de Semana Santa y Semana de Pascua, informó el coordinador operativo de la corporación Erik Quintanilla Morales “Durante un mes todos los elementos que forman parte del cuerpo de salvavidas, que están realizando ejercicios tanto de acondicionamiento físico como de alberca, para tener condición y fuerza para estar preparados para el próximo inicio de vacaciones”, dijo.

La capacitación se alterna entre alberca y en acondicionamiento físico, serán cinco semanas de ejercicios que se harán en agua y tierra para estar con la condición física y fuerza muscular suficiente para atender a la población que venga de vacaciones. Son 14 elementos que están tomando con mayor intensidad el curso, dijo, es personal que corresponde al cuerpo de salvavidas, que tienen experiencia en estas actividades.