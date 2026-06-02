$!Inicia Protección Civil de Escuinapa operativo para temporada de ciclones y huracanes

ESCUINAPA._ Corporaciones de auxilio y seguridad se declararon listos para la temporada de ciclones y huracanes en el Pacífico, durante la sesión del Consejo de Protección Civil al que fueron convocados.

En la reunión presidida por el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, la coordinadora de Protección Civil, Evelia López Hernández indicó que en esta sesión se inician formalmente los trabajos para la temporada de lluvias.

“Iniciamos formalmente los trabajos de Protección Civil para esta temporada... la prevención es nuestra herramienta para salvar vidas”, dijo López Hernández.