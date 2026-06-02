$!Inicia Protección Civil de Escuinapa operativo para temporada de ciclones y huracanes

ESCUINAPA._ Corporaciones de auxilio y seguridad se declararon listos para la temporada de ciclones y huracanes en el Pacífico, durante la sesión del Consejo de Protección Civil al que fueron convocados.
En la reunión presidida por el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental, la coordinadora de Protección Civil, Evelia López Hernández indicó que en esta sesión se inician formalmente los trabajos para la temporada de lluvias.
“Iniciamos formalmente los trabajos de Protección Civil para esta temporada... la prevención es nuestra herramienta para salvar vidas”, dijo López Hernández.
El coordinador operativo, Erick Quintanilla Morales informó que para esta temporada se esperan entre 18 y 21 fenómeno tropicales en el Pacífico, de los cuales entre 9 y 10 podrían convertirse en tormentas tropicales, de 5 a 6 en huracanes categoría 1 y 2, mientras que entre 4 y 5 de estos fenómenos podrían ser huracanes categorías 3,4 y 5.
“Tenemos 7 refugios temporales, que se encuentran en el centro educativo Antonio Toledo Corro, además de otros como Cobaes, Cecati, el Gimnasio Municipal en la Concha es la Secundaria Severiano Moreno “, dijo.
Los refugios son sitios seguros, con buena infraestructura y con capacidad de movimiento, agua potable, espacios seguros, a todos se les colocará una manta que defina dónde la población ubique el sitio en caso de requerirlo.