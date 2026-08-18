$!Inicia rehabilitación del Palacio Municipal de Rosario

EL ROSARIO._ Tras presentar evidentes muestras de deterioro personal de Servicios Públicos inició los trabajadores de renovación de pintura en el Palacio Municipal de Rosario.
Se espera que los trabajos relacionados a pintura y retiro de maleza se concluyan la próxima semana.
Se precisó que en esta ocasión el color será a un más claro y las columnas principales presentarán un diseño como de rocas.
Ya que la ciudadanía señaló las malas condiciones en que se encuentra el edificio que alberga al gobierno local, pese a ser Pueblo Mágico y encontrarse en la fase final el periodo vacacional.
De acuerdo al personal encargada de realizar los trabajos fue el año pasado previo al Grito de Independencia que se atendió la imagen del palacio.