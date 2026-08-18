$!Inicia rehabilitación del Palacio Municipal de Rosario

EL ROSARIO._ Tras presentar evidentes muestras de deterioro personal de Servicios Públicos inició los trabajadores de renovación de pintura en el Palacio Municipal de Rosario.

Se espera que los trabajos relacionados a pintura y retiro de maleza se concluyan la próxima semana.

Se precisó que en esta ocasión el color será a un más claro y las columnas principales presentarán un diseño como de rocas.