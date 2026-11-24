ESCUINAPA._ Al disminuir las temperaturas, han empezado a repuntar las enfermedades respiratorias; existen 5 casos de influenza confirmados, informó Jesús Daniel Uribe Peraza, director del Hospital IMSS Bienestar.

“En el caso del Hospital, de las personas que nosotros captamos acá, sí ha habido un aumento de lo que son las infecciones de vías respiratorias altas, de renofaringitis, faringitis o propiamente rinitis, por lo que es lo fresco de la mañana”, dijo Uribe Peraza.

Entre esas infecciones de vías respiratorias, indicó, están enfermedades que ya son parte de los problemas de cada temporada como el Covid y la influenza; del primero no tienen casos, pero de influenza sí se han tenido entre 4 o 5 casos hospitalizados hace 2 semanas.

Estos son casos confirmados, porque los temas de salud se ven por semana, probablemente estas últimas dos semanas se haya tenido más casos de influenza pero al no estar confirmados aún no entran en estadística, precisó.

“Sí, es probable (que haya más casos de influenza), si estamos en un lugar cerrado y pues vuela el virus, por estornudos, las gotitas de saliva, así se puede adquirir la infección”, dijo.

A diferencia de enfermedades respiratorias comunes, la influenza debe ser atendida debido a que la infección no es solo de vía respiratoria alta, que es la mucosidad de nariz o molestia en garganta, la influenza afecta vías respiratorias bajas y puede causar neumonía.

Los casos confirmados estuvieron hospitalizados por 2 o 3 días, con un buen manejo de su problema de salud ya fueron dados de alta, informó.

Es importante que esta temporada la población consuma bastante agua, frutas como cítricos y vacunarse, pues sí adquieren el virus, la vacuna puede evitar complicaciones.

La recomendación es cuidar más de menores de 5 años y adultos mayores, evitar salir a horas en que las temperaturas desciendan, el baño es importante que no sea muy temprano ni muy noche, precisó.