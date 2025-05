Inicia ‘saqueo’ de camarón en Escuinapa, aseguran pescadores

ESCUINAPA._ Pese a que la temporada pasada el municipio vivió la peor crisis en captura de camarón al no traer nada de producto, el ‘saqueo’ ya empezó, denunciaron pescadores.

“Desde hace una semana están sacando para el lado de ‘El Tinaco’ por las marismas, un camarón chiquito de a tiro, por kilos y kilos, el dinero para la vigilancia ya llegó y sí nos preocupa”, dijo un pescador que denuncio los hechos.

‘El Tinaco’ es una zona de las marismas ubicadas en esteros cercanos a la cabecera municipal, rumbo al sitio ‘Puerta de México’, señalaron, es donde se está capturando camarón, algunos prácticamente en larva.

Al respecto el presidente de la Federación Puerta de México Libre, Juan Manuel Cortez Torres señaló desconocer que el hecho se estuviera dando en la zona de la cabecera municipal, pero sí hay denuncias sobre Palmillas y Tecualilla.

“Aquí no se han dado quejas, me estaban diciendo que sí están pescando en Palmillas y Tecualilla, que están sacando camarón de 8 a 10 kilos para aquel lado, no me ha llegado queja de aquí”, dijo.

Al saber lo que está pasando por comunidades del sur, indicó que llamo a la ‘volanta’ de Conapesca que está a cargo de la vigilancia para hacerle saber el hecho.

Precisó que lamentablemente es poco el personal de Conapesca que está a cargo de la vigilancia, son pocos elementos e inspectores para Rosario y Escuinapa, a ellos como federación ya les llegó el recurso de 200 mil pesos, 100 mil menos que en 2024, para las labores de vigilancia con los socios de las 6 cooperativas que tienen adheridos a la federación.

Sin embargo, la vigilancia no la pueden hacer solos, debido a la situación de seguridad que se tiene en estos momentos, por ello tienen que coordinarse con el personal que está a cargo por parte de las autoridades.

“La situación está critica (de seguridad) necesitamos que nos acompañe la autoridad correspondiente para hacer incursiones, necesitamos que nos asistan al grupo de vigilancia de las cooperativas para proteger nuestra integridad”, dijo.

Reconoció que los inspectores prácticamente se hacen ‘pedazos’ para cumplir con sus labores por eso requieren ponerse de acuerdo para realizar las labores de vigilancia.

“Acaba de empezar el ‘saqueo’ nosotros ya nos pusimos de acuerdo para las labores de vigilancia, vamos a seguir con eso”, puntualizó.