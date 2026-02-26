$!Inicia venta de enramadas para Fiestas del Mar de Las Cabras, en Escuinapa

ESCUINAPA._ Con un incremento de 100 pesos al costo del año pasado, esta semana inició la venta de enramadas para las Fiestas del Mar de las Cabras, la cual se estará realizando en la Dirección de Turismo, informo el director José Ignacio Contreras Medina. Informó también que la semana pasada se empezó la construcción de enramadas para las fiestas, las cuales se realizarán del 21 al 25 de mayo. “Se está formando el consejo para la organización de las Fiestas del Mar de Las Cabras, como Dirección de Turismo nos tocó coordinar lo de las enramadas”, dijo.





Son alrededor de 905 enramadas, de estas 60 son consideradas como comerciales. El costo de las enramadas para habitación este año tendrán un costo de 2 mil 400 pesos, 100 pesos más que el año pasado, informó el funcionario. La venta inició este jueves 26 para que vayan apartando su enramada y para el 31 de abril deberán dejar concluidos sus pagos o bien pagar en una sola exhibición. Lo que se pretende, dijo, es que se pague a través de una aplicación para no traer a las personas yendo de un sitio a otro para pagar y luego recoger los recibos de estas.





