Iniciaba sus labores del día cuando Gustavo quedó entre el fuego cruzado

ESCUINAPA._ Gustavo Arrearan Moncada, músico y taxista, apenas había empezado sus labores en el transporte público cuando perdió la vida en uno de los enfrentamientos de este domingo.

Después de ser víctima del fuego cruzado, familiares y amigos piden apoyo para los gastos funerarios, pues no cuentan con los recursos para poder responder a estos servicios.

A través de mensajería instantánea y en redes sociales se comparte una imagen con la solicitud de apoyo, otros escuinapenses donan obsequios para rifas, según se señala.

Las donaciones aún no determinan dónde o como se pueden dar, pues aunque se comparte un número de cuenta, no sé ha definido como el sitio para ello, tampoco se ha señalado si alguna autoridad se ha acercado a brindar el apoyo.