Inician cuaresma durante el Miércoles de Ceniza en Escuinapa

Durante la jornada, el sacerdote José Rodríguez hizo hincapié en un llamado a la reflexión, la paz y fortalecer la fe
Carolina Tiznado |
18/02/2026 16:21
ESCUINAPA._ El Santuario de San Francisco de Asís inició con la Cuaresma durante el miércoles de ceniza.

La homilía realizada por el sacerdote José Rodríguez hizo hincapié en un llamado a la reflexión, la paz y fortalecer la fe.

El Santuario fue abarrotado por decenas de fieles que esperaron el término de la homilía para recibir ceniza en frente y cabeza.

Después de la celebración religiosa, durante este primer día de Cuaresma, los escuinapenses también disfrutaron de comprar capirotada, empanadas de marlin, rajas y atún que encontraron en la plazuela.

