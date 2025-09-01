El Sur
Festejos

Inician fiestas por el 110 Aniversario de municipalización de Escuinapa

Exhortan a la población a disfrutar de la semana de fiestas
Carolina Tiznado |
01/09/2025 22:10
01/09/2025 22:10

ESCUINAPA._ Con bailables y música de banda dieron inicio la semana de fiestas por el 110 Aniversario de municipalización y 100 años de construcción del Palacio Municipal.

El Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental exhortó a la población a disfrutar de esta semana de fiesta y de identidad como escuinapenses.

“No queremos que nuestros valores tengan que salir porque aquí no hay trabajo, tenemos la capacidad y lo vamos a lograr para que Escuinapa sea lo que hemos prometido tierra de oportunidades”, dijo.

Díaz Simental pidió a las personas disfrutar del evento, pues son 110 años de municipio y 100 años de construcción de Palacio Municipal.

La reina Wendy I indicó que está orgullosa de ser reina y representar al municipio, prometió que buscará destacar lo que se hace en el municipio como parte de su reinado.

