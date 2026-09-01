$!Inician novenario en honor a Nuestra Señora de Loreto en Cacalotán, Rosario

ROSARIO._ Con el cambio de vestido, peregrinaciones y misas, se dio inicio al novenario de la fiesta patronal en honor a Nuestra Señora de Loreto, en la comunidad de Cacalotán. La conmemoración se realizará el 8 de septiembre, donde al culminar el novenario el 7 de septiembre se realizará a la medianoche la misa y respectivas Mañanitas.





La peregrinación encargada de abrir esta fiesta mariana fue la de las comunidades de Loma Blanca y La Urraca, quienes tras media hora de caminar llegaron al puente de entrada a la sindicatura, donde fieles los recibieron con la imagen peregrina. Previamente se realizó el cambio del vestido que portará la imagen durante el novenario y que fue donado por la familia Toledo Pérez de la cabecera, en agradecimiento por su intersecciones; y que fue confeccionado y diseñado por María del Socorro Rendón Beltrán.





