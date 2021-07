Inician paro en Jumapae; piden destituir a Saracco Martínez

ESCUINAPA._ Trabajadores de la Jumapae iniciaron un paro laboral ayer, en demanda de la destitución del Gerente Geovanni Saracco Martínez.

Con pancartas fuera de la dependencia señalaron que quieren fuera al funcionario por incumplimiento en acuerdos laborales, falta de pagos a tiempo de las quincenas y otras prestaciones, así como hostigamiento laboral.

“Señor Presidente el problema no es con usted sino con el Gerente”, señala una de las pancartas.

El Secretario General de la Jumapae, Diego Armando Rincones Altamirano, indicó que el Gerente se “brinca” hasta la autoridad del Alcalde Emmett Soto Grave pues, aunque el edil ha dado recursos al funcionario encargado de la paramunicipal para pagos de quincena, la paga solo llega a quien Saracco Martínez quiere.

“El Gerente Geovanni Saracco le miente al Presidente (Emmett Soto) a los medios, al pueblo, a nosotros, no cumple acuerdos, hace lo que quiere sin consultar al Consejo, amenaza con corrernos”, señaló el dirigente.

Entre las cosas que no ha cumplido es que después de la negociación para meter a dos trabajadoras al Sindicato se darían dos plazas más de fontaneros y una jubilación, algo que no cumplió.

En el caso de la persona que estaba por jubilarse, ya lo llamó para que regrese a laborar, cuando es una persona que ya cumplió con su tiempo de trabajo, manifestó Rincones Altamirano.

Todos estos acuerdos señalados están firmados, indicó, el funcionario no puede retractarse porque todo quedó asentado en un documento y teniendo como testigo a dos trabajadores.

Indicó que se habla de que paga todo, pero tiene adeudos de aguinaldo con trabajadores jubilados y pensionados, a quienes no considera pues dice que ellos ya no le interesan, que su interés es solo por los trabajadores activos.

Hay adeudos también con trabajadores de aguinaldos, pues paga a quien desea y a otros no, algo que no debe ocurrir, pues todos son trabajadores y tienen esos derechos en el Contrato Colectivo de Trabajo.

El Secretario General dijo que también hay trabajadores a los que se adeudan dos o cuatro quincenas, esta del 30 de junio se les debe a todos, no hay una explicación de las razones por las que no se ha pagado.

Lo que desean es que el Consejo de Jumapae tome decisiones y que Saracco Martínez sea destituido, pues no pueden continuar dentro de la Jumapae personas que vienen de fuera y no trabajan como deberían, en su caso quiere hacer la negociación del Contrato Colectivo con puntos formados por él mismo, no con el aval del sindicato que es quien debe presentarlo.