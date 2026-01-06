$!Inician trabajos de construcción del Hospital-Escuela en la UPMYS

Como parte de las labores que iniciaron a finales del 2025, se realizaron trabajos de limpieza del terreno, levantamiento topográfico y preparación del área, dando paso al arranque formal de la construcción con la etapa de cimentación.

LA CRUZ, Elota._ La Universidad Politécnica del Mar y la Sierra dio inicio a los trabajos de construcción de la primera etapa del Hospital-Escuela UPMYS, una obra emblemática que fortalecerá la formación académica y la atención en salud en la región.

El Hospital-Escuela se edifica en un terreno de 1,020 metros cuadrados y constará de dos edificios: un hospital de segundo nivel de atención, que contará con tres plantas, y un edificio anexo.

Este último albergará la nueva ubicación de la clínica de rehabilitación, así como las áreas de cocina y lavandería del hospital.

Luis Miguel Flores Campaña, rector de la UPMYS, destacó que el Hospital-Escuela será un proyecto innovador en materia de salud, además de representar una valiosa oportunidad de formación académica para las y los estudiantes de las licenciaturas en Médico Cirujano y Partero, Enfermería y Terapia Física.

Asimismo, señaló esta importante obra representa un avance significativo para el desarrollo educativo de la región Elota–Piaxtla, al ofrecer a las y los estudiantes un espacio moderno para la práctica clínica, la investigación y el aprendizaje integral.

“El Hospital-Escuela permitirá fortalecer la vinculación entre la teoría y la práctica, contribuyendo a la formación de profesionistas capacitados y comprometidos con el bienestar de sus comunidades”, dijo.

Finalmente, expresó un agradecimiento al Gobernador Rubén Rocha Moya por el respaldo otorgado a través del Instituto Sinaloense de Infraestructura Física Educativa, así como por el decidido apoyo de la Dirección General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, encabezada por la Mtra. Marlenne Johvana Mendoza González.