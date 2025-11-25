Inmujer descarta que el deceso de dos mujeres en Rosario se consideren feminicidios

EL ROSARIO._ Al sostener que los dos decesos de mujeres en hechos de alto impacto son parte de la ola de violencia, la directora del Instituto de la Mujer en Rosario, Claudia González, descartó que se puedan considerar como feminicidios.

El caso más reciente se registró el pasado 3 de noviembre donde una vecina fue asesinada con arma de fuego en Las Habitas, mientras que poco después de iniciar el segundo periodo al frente del municipio, el 26 de diciembre del 2024, una mujer fue encontrada sin vida con signos de tortura en de la cabecera.

“Los casos que tú mencionas pues no son considerados como tal porque vienen dentro de la ola de violencia, es como todos los demás casos, no nada más de mujeres, sino de hombres, no entran como feminicidios, no son considerados”, afirmó.

Bajo este mismo argumento, negó que ponga al municipio en foco rojo en violencia contra las mujeres.

“No, son casos aislados pudiéramos decirlo, ajá, que viene en la ola que se viene presentado pues no es nada más aquí, en todo el Estado”, argumentó.

Descartó que en términos generales tampoco el municipio tiene un foco rojo de casos de violencia contra la mujer, al sostener que son pocas las denuncias.

González afirmó que se mantiene una campaña constante para generar concientización sobre la importancia de denunciar o pedir ayuda en caso de vivir este fenómeno.