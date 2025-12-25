$!Inseguridad desploma ventas hasta 50% en Escuinapa durante Noche Buena

ESCUINAPA._ Los hechos de inseguridad en Escuinapa originaron una caída en ventas de hasta un 50 por ciento durante la Noche Buena, según reportaron comerciantes.

“Nosotros nos vamos siempre como a las 03:00 de la mañana del 25 (de diciembre); este año a las 12:00 de la noche no había compradores”, dijo una vendedora.

La gente dejó de circular en el Centro de la ciudad entre las 21:00 y las 22:00 horas del 24 de diciembre, aunque desde temprano ya eran pocas personas las que acudían al centro a realizar compras, señalaron.

“Hoy no vimos a las familias acudir a comprar dulces o recorrer las calles. Esta fue una noche buena triste, como nunca la habíamos tenido”, apuntó otro de los comerciantes.