$!Inseguridad desploma ventas hasta 50% en Escuinapa durante Noche Buena

ESCUINAPA._ Los hechos de inseguridad en Escuinapa originaron una caída en ventas de hasta un 50 por ciento durante la Noche Buena, según reportaron comerciantes.
“Nosotros nos vamos siempre como a las 03:00 de la mañana del 25 (de diciembre); este año a las 12:00 de la noche no había compradores”, dijo una vendedora.
La gente dejó de circular en el Centro de la ciudad entre las 21:00 y las 22:00 horas del 24 de diciembre, aunque desde temprano ya eran pocas personas las que acudían al centro a realizar compras, señalaron.
“Hoy no vimos a las familias acudir a comprar dulces o recorrer las calles. Esta fue una noche buena triste, como nunca la habíamos tenido”, apuntó otro de los comerciantes.
Indicaron que pensaban en que el repunte se daría después de los hechos de violencia del miércoles antepasado y el domingo pasado, pero hubo nuevas detonaciones con explosivos y presuntos enfrentamientos en la periferia de la ciudad durante la mañana del 24 de diciembre.
“Las ventas bajaron yo creo que por lo menos un 50 por ciento. Esperamos que esto mejore en estos días de la celebración de Año Nuevo”, confío otro comerciante.
Durante este jueves, algunas personas circulan en la plazuela y en el parque observando los puestos de la Verbena Navideña y comprando dulces.