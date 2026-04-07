$!Inseguridad en Escuinapa ocasiona menos visitantes y pocas ventas

ESCUINAPA._ La situación de seguridad “pegó” a que no se visitará el municipio durante Semana Santa y por ende las ventas fueron bajas, señalaron comerciantes de diversos giros. “Aquí está la muestra, está solo a pesar de que todavía está de vacaciones, viene gente por la tarde, viene foto, cena y ya, clientes habituales de otros años no hay... es por la inseguridad”, dijo Wendy García.

Quizá a inicio de vacaciones de Semana Santa había quien tenía considerado como destino para vacacionar el Municipio pero con el homicidio de cuatro policías municipales, la gente dejó de venir. “La venta está muy baja, creo que hemos vendido en comparación con otras ocasiones como el 15 por ciento, está fatal, de hecho me voy temprano porque está solo, la gente tiene miedo, la poca que viene nada más ve pero no compra”, dijo Adriana Martínez, quien vende recuerdos del municipio. Las ventas no fueron las de cada año, el comercio tiene una crisis desde diciembre, señalaron, que también empezaron a presentarse hechos de violencia y que los visitantes de las familias no acudieron.