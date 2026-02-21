Inseguridad ha reducido asistencia a iglesias en comunidades del sur de Sinaloa: Obispo

EL ROSARIO._ En comunidades pequeñas se ha registrado la disminución de fieles en las iglesias, producto de la inseguridad que se vive en el sur de Sinaloa, admitió el Obispo de la Diócesis de Mazatlán, Mario Espinosa Contreras.

”Generalmente, en los poblados; ciudades más grandes sigue habiendo una asistencia normal, solamente lugares más pequeños y de algunos municipios como lo es La Cruz de Elota o la parte alta del municipio de Concordia, ahí si hay cierta disminución de lo feligreses”, precisó.

En su visita a Rosario este sábado, Espinosa Contreras apuntó que otros municipios, como Cosalá y San Ignacio, también han presentado este fenómeno.

Con relación a los sacerdotes, el Obispo descartó que hasta el momento hayan sido alcanzados por la ola de violencia, o que se haya emitido alguna indicación al respecto.

“Bueno, generalmente todos han sido respetados. Nosotros no tenemos nada que lamentar, ni se ha manifestado nada contrario hacia los señores sacerdotes si no han podido desarrollar sus actividades, pero sí han disminuido (los fieles)”, indicó.

Tal es el caso de la parroquia de Conitaca y El Espinal, en Elota, donde cuentan con alrededor de 15 pueblos, de los cuales el párroco no visita cinco ya que no van las personas.

“Cinco no los visita porque no va la gente, domingo iba y llamaba y nadie se presentaba, entonces solamente cuando hay un difunto. Eso sí se ha dado pero en esos municipios que he dicho y no en todos los pueblos, en unos sí, en otros no”, expresó Espinosa Contreras.

Por ello, sostuvo que lo fundamental es ser pacíficos, por lo que llamó a todos dar la ofrenda de la paz, de una relación siempre armoniosa, respetuosa.

“Y que si así actuáramos todos, pues nuestra sociedad sería diferente, ¿verdad?”, concluyó.