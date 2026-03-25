Inseguridad impide reparar canales de la Presa Santa María en Escuinapa

ESCUINAPA._ La falta de seguridad está generando que por lo menos dos cruces del canal de la Presa Santa María no se construyan, confirmó el presidente del Módulo de Riego de la Unidad de Escuinapa.

“Hay dos cruces que no se han hecho a causa de lo que está pasando, aquí vamos a esperar los tiempos, ya pedimos el apoyo, las empresas no quieren venir, se han ido, estaban trabajando hasta hace tres meses, por la inseguridad”, dijo Rogelio Padilla Salcido

De no hacerse estos cruces no se tendrá agua en las comunidades del sur, como son Tecualilla, San Miguel de la Atarjea, entre otras que se ubican en la zona sur.

Las reparaciones de afectaciones del año pasado en la temporada de lluvia se han hecho, indicaron, pero lo que también está afectado para la zona de comunidades del sur, no se ha podido hacer nada, pues las empresas tienen miedo.

Lo que se estaba arreglando se dejó pendiente, las losas quebradas se dejaron así y para ellos es importante que se pueda concluir todo, para que se garanticen los riegos para las comunidades.

Esperan que esta semana se puedan dar los primeros riegos en zonas como Rincón del Verde y cerca del cruce de donde se ubica la Guardia Nacional, en esa parte ya se hicieron reparaciones, preciso.

Y esperan que el fin de semana el agua del canal de la Presa Santa María llegue a otras zonas de la cabecera municipal, pero la insistencia es que se trabajen ya los daños en el canal hacia la zona sur y los dos cruces pendientes de construcción, manifestó el dirigente.