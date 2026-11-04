$!Inspeccionará Protección Civil tortillerías de Escuinapa para prevenir accidentes

Como parte de las medidas de seguridad, se revisa que cuenten con extintores vigentes, ya que algunas pueden tenerlos pero caducados, pues después de un año no están aptos para usarse.

Indicó que se verificará la capacitación que tienen dichos negocios, la documentación y las medidas de sanidad para su operación.

“Lo que se va a hacer es un operativo de inspección y verificación de todas las tortillerías, con la finalidad de verificar que estén cumpliendo con todas las normativas de seguridad”, dijo Erik Quintanilla Morales.

ESCUINAPA._ La coordinación de Protección Civil retomará la inspección a tortillerías de Escuinapa, buscando que cumplan con las medidas de seguridad y prevenir accidentes, informó el coordinador operativo de la corporación.

Los establecimientos deben contar además con salidas de emergencia y mensajes de alerta de las instalaciones eléctricas, informó el funcionario.

Las tuberías de gas tienen que estar pintadas de amarillo como marca la Norma Oficial Mexicana y no tengan ningún defecto que permita una fuga de gas.

También se verificará que las tortillerías cuente ncon sus permisos de la Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Sinaloa, de los manejos de alimentos, así como tener en orden su licencia de comercio y pagos de derechos de operación municipales, se indicó.

La inspección no tiene costo pero sí los permisos de operación si no están en orden; después de la revisión, se dará una semana de prórroga para que los establecimiento cumplan con las medidas que no estén bien empleadas.

De no resolver lo que se les indica, se procederá a ponerles sellos de clausura hasta que cumplan con lo que se les solicito, precisó el coordinador operativo de Protección Civil.

Quintanilla Morales informó que los negocios del primer cuadro de la ciudad serán los primeros en ser inspeccionados y se avanzará poco a poco con los demás.

Ya en enero de este año se había hecho una primera inspección y se habían detectado algunas cosas como la falta de extintores y la falta de pagos de licencias; esperan que esto se haya corregido para la nueva revisión, manifestó.