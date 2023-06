“¿Me puedo llevar el sobre y también me da un vasito? Es que trabajo vendiendo pan ahí en el parque, es hora que el calor no se aguanta”, le expresó una mujer al promotor.

“¿Me puede dar un vaso de suero, por favor? Es un calor que no se aguanta”, llegó pidiendo una señora al promotor de la Salud, Leonardo Alfredo Ulibarria López.

Los sobres de Vida Suero Oral, han escaseado, le señaló, para finalmente acceder a que se lo llevara, debido a la condición especial que presentaba la señora y que no podía movilizarse de manera rápida.

“El módulo o punto de hidratación se coloca desde las 8:30 de la mañana hasta las 13:00 horas, sí hemos tenido mayor demanda esta semana en que las temperaturas han aumentado más, es un punto que se colocó por indicaciones del Secretario de Salud para atender a la población, que anda en las calles”, dijo.

Se están preparando de 15 a 20 litros, es un módulo itinerante, pero de instalación permanente hasta que la Secretaría de Salud otorgue otras indicaciones sobre el tema.

Se coloca de lunes a viernes y lo que buscan es solventar la necesidad de las personas que están en la calle, por necesidades de trabajo, de casa, pues llegan amas de casa o bien quienes van a mandados o recoger a niños a las instituciones educativas y pasan por el sitio.

Preciso que estos días se ha tenido desabasto de Vida Suero Oral, son pocos los sobres que se están entregando, pero se tienen aún para mantener el módulo o punto de hidratación.

Indicó que se les está entregando a la población información referente al cuidado que se debe tener en esta temporada de calor, como identificar golpes de calor y las medidas preventivas.

“El objetivo principal que tenemos es que la gente se mantenga hidratada y prevenir golpes de calor o agotamiento por las altas temperaturas”, dijo.

Yzabal González indicó que las medidas preventivas que se les informa deben tener es mantenerse hidratados, tomarse por lo menos 2 litros de agua al día y de vez en cuando si se puede suero vida oral.

Evitar exponerse al sol entre las 11:00 y 16:00 horas, protegerse con sombrero o gorra, usar protección de los ojos con gafas de sol, aplicar protector solar para evitar quemaduras y daños en la piel.

No consumir, dentro de la posible, bebidas azucaradas o alcohólicas, ya que estás no solo no ayudan a la hidratación, sino que pueden provocar mayor deshidratación.

Es necesario utilizar ropas de colores claros y telas frescas, evitar colores oscuros, resguardarse en lugares frescos, utilizar paraguas para evitar los rayos del sol y si el trabajo es en sol, se debe hacer pausas para hidratarse y estar por momentos en sitios frescos o con sombra.