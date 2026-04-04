$!Instalan 3 kilómetros de cableado para acelerar extracción de agua en mina Santa Fe, Rosario

La Coordinación Nacional de Protección Civil informó que como parte de las labores para rescatar a los mineros atrapados en la mina Santa Fe, en Rosario, se instalaron tres kilómetros de cableado eléctrico, para avanzar en la extracción de agua.
Con esto, asegura la dependencia, se procederá a utilizar bombas que ayuden a acelerar el proceso.
Sumado a esto, las autoridades intervinientes realizaron perforaciones especializadas en las rocas, para colocar anclas de soportes y armar un muro de concreto, que estabilicen la estructura de la mina.
Para adentrarse más, señala el comunicado, desplegaron trabajos de chifloneo en el techo, que es una técnica que utiliza agua o aire a presión para desprender rocas o material suelto.
En el punto del tapón del crucero, se mantiene la limpieza de los jales y el proceso de sellado mecánico. Estos trabajos son para dar firmeza a la zona afectada y mitigar riesgos operativos.