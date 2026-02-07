Instalan Buzón de Paz en El Verde, Concordia, para recibir denuncias anónimas sobre fosas clandestinas

El colectivo de buscadoras Por las Voces sin Justicia instaló este sábado el Buzón de Paz, para que las personas que cuenten con alguna información al respecto denuncien la ubicación de más fosas clandestinas que se sabe existen en las inmediaciones de El Verde, Concordia.

“Trajimos el Buzón de Paz para que las personas de aquí de alrededor, si tienen información de fosas clandestinas, se acerquen; sé que estamos en un punto muy retirado, pero si alguien se quiere acercar o mandarnos mensaje”, dijo la vocera de dicho colectivo de rastreadoras, Alejandra Martínez Carrizales.

“Hay fosas clandestinas aquí alrededor, eso lo sabemos, necesitamos esa información, necesitamos encontrar a nuestros familiares. Sabemos que tienen miedo, pero es totalmente anónimo, acérquense, no ocupan poner su nombre, no ocupan poner sus datos, un papelito, un mapita y meterlo en el Buzón de Paz; meter oraciones de fe, mensajes de aliento, todo es bien recibido”.

Desde la tarde del viernes, integrantes de los colectivos de buscadoras Por las Voces sin Justicia y Tesoros Perdidos, Hasta Encontrarlos, acudieron a ese lugar para exigir a las fiscalías generales del Estado de Sinaloa y de la República información sobre lo que se ha encontrado en la fosa clandestina ubicada en El Verde y que les permitieran ver alguna prenda o indicios para verificar si son de sus seres queridos desaparecidos.

Entre los cuerpos y restos localizados se tiene uno con las características de uno de los 10 trabajadores mineros privados de la libertad por hombres armados desde el 23 de enero en la cabecera municipal de Concordia.

La mañana de este sábado, integrantes de Por las Voces sin Justicia regresaron a ese sitio donde, tras insistir que una autoridad las atendiera, una comitiva de ellas fue recibida en una brecha por un funcionario que se identificó como coordinador de la FGR, Alberto Hernández, quien les dijo que los cuerpos o los restos hallados en el lugar ya han sido identificados y se notificó a sus familiares.

Frente al panteón de El Verde, poblado ubicado a unos 14 kilómetros al norte de la ciudad de Concordia, integrantes de dicho colectivo colocaron el Buzón de Paz en espera de que quien tenga información de la existencia de más fosas clandestinas en la zona se las proporcione de manera anónima por medio de un papel, un mapa pequeño o si lo prefieren, lo hagan a través de las redes sociales de Por las Voces sin Justicia.