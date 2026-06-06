Instalan en Elota el Consejo Municipal de Protección Civil para la temporada de lluvias y huracanes

LA CRUZ, Elota._ Con el objetivo de fortalecer las acciones preventivas y de respuesta ante fenómenos naturales, quedó formalmente instalado el Consejo Municipal de Protección Civil de Elota, órgano de coordinación integrado por autoridades de los tres niveles de gobierno, corporaciones de seguridad, cuerpos de auxilio, instituciones de salud y educación, dependencias municipales y regidores.

Durante la sesión de instalación, el Alcalde de Elota, Richard Millán Vázquez, reiteró el compromiso del Ayuntamiento para atender cualquier situación que pudiera presentarse durante la temporada de lluvias y huracanes.

Destacó que desde hace varios meses se realizan jornadas de limpieza y descacharrización en colonias y comunidades del municipio, con el propósito de prevenir inundaciones y reducir riesgos para la población.

“Elota está preparado para recibir las lluvias. Nosotros ya tenemos varios meses con jornadas de limpieza y descacharrización en las diferentes colonias y comunidades; trabajando con Ecología y Obras Públicas, la indicación es acudir también a los canales para realizar labores de limpieza”, expresó.

Asimismo, solicitó el apoyo y coordinación del ingeniero Carlos Cháidez, representante del Módulo de Riego No. 2, para fortalecer los trabajos de desazolve en cuerpos de agua y canales del municipio.

Por su parte, Aurelio Roy Navarrete Cuevas, director general de Protección Civil del Estado de Sinaloa, reconoció los avances que presenta Elota en materia preventiva y señaló que es fundamental mantener la comunicación entre instituciones y ciudadanía para enfrentar cualquier contingencia.

Indicó que se trabaja desde ahora en la capacitación del personal que operará los refugios temporales y en la coordinación con el Sistema DIF y demás dependencias involucradas en la atención de emergencias.

“Veo que ya hay un gran avance en la etapa preventiva, pero también hay que estar listos en la etapa de auxilio o recuperación, que son las tres etapas, que bien saben y que conocemos cada uno de nosotros”.

“Los fenómenos naturales llegan y nosotros tenemos que responder a la necesidad de la ciudadanía y para ello se presenta el plan de contingencia, el plan de auxilio y el plan de recuperación”, dijo.

Durante la reunión, el meteorólogo del Sistema Estatal de Protección Civil, Juan Pablo Cerón, presentó el pronóstico para la temporada de ciclones tropicales 2026, la cual se prevé activa para la entidad.

Explicó que existe una mayor probabilidad de lluvias entre el 10 y el 15 de junio, principalmente en los municipios del sur de Sinaloa. Además, se contempla la formación de entre 18 y 21 ciclones tropicales en el océano Pacífico, de los cuales entre 9 y 10 podrían alcanzar la categoría de tormenta tropical.

En su intervención, Luis Alberto Edeza Rendón informó que el Módulo de Riego ya inició trabajos de desazolve en diversas comunidades, acciones que se realizan de manera coordinada con las autoridades municipales para disminuir riesgos, especialmente ante el rápido crecimiento de vegetación en canales y drenes durante esta época del año.

También se dio a conocer que el municipio cuenta con 12 brigadas comunitarias y ocho refugios temporales distribuidos estratégicamente en distintas localidades, entre ellos los ubicados en Ceuta, Potrerillos, la Preparatoria UAS La Cruz, el Albergue Municipal, las escuelas Profesora Laura Aguilar Barraza y General José Aguilar Barraza, además de otros planteles educativos que podrán habilitarse conforme sea necesario.