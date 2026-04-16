$!Instalan en Rosario el Consejo Municipal de Seguridad Pública

ROSARIO._ Con el de fortalecer la coordinación interinstitucional y promover la participación ciudadana en materia de seguridad, el Gobierno de Rosario llevó a cabo la instalación formal del Consejo Municipal de Seguridad Pública, en un acto encabezado por la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar.
La sesión ordinaria contó con la presencia de Thania Karina Parra y Parra, representante de Ceprevsin, quien asistió en representación de Ricardo Jenny del Rincón, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa. Durante el acto, la funcionaria fue la encargada de tomar protesta a los integrantes del Consejo.
En el evento, Valdez Aguilar destacó la importancia de consolidar espacios de colaboración entre autoridades y sociedad civil, representando el compromiso de trabajar de manera coordinada por la tranquilidad y el bienestar de las familias rosarenses.
Este Consejo busca también enfocarse en atención a las causas, falta de valores en casa, buscar estrategias y planeación para llegar hasta donde hace falta más atención o información en conjunto con el Instituto Municipal de la Mujer, la Juventud, instituciones educativas y más.
Por su parte, de acuerdo a un comunicado, Thania Karina Parra y Parra reiteró el compromiso del Gobierno de Sinaloa para trabajar de manera coordinada con los municipios, fortaleciendo las acciones preventivas y la participación ciudadana como ejes fundamentales para la seguridad.
Durante la sesión se designó a Efraín García Flores como secretario ejecutivo del Consejo Municipal de Seguridad Pública de Rosario, a quien la Presidenta Municipal tomó la protesta correspondiente, exhortándolo a desempeñar su labor con responsabilidad y compromiso en beneficio de la ciudadanía.
También presente en el acto, Jorge Ibarra Escobar, Secretario Ejecutivo del Consejo de Seguridad Pública de Mazatlán, reconoció la importancia del trabajo conjunto entre municipios vecinos, resaltando el prestar atención a las causas, al enfoque de falta de valores, buscando el problema en la raíz que muchas veces viene por temas en casa.
Quienes también forman parte de este Consejo son el Comandante Martín Roberto Curiel Ceballos, director de Seguridad Pública y Tránsito Municipal; Virgilio Sánchez Sarmiento, Síndico Procurador; Alondra Carolina Iribe Osuna, regidora de la Comisión de Seguridad Pública y Tránsito; así como representantes ciudadanos de los sectores educativo y de salud, Colegio de Abogados, Asociación Ganadera, entre otros.
Con la integración de este Consejo, el Gobierno municipal señaló que reafirma su compromiso de impulsar acciones coordinadas que fortalezcan la seguridad, la prevención del delito y la participación activa de la sociedad.