$!Instalan en Rosario el Consejo Municipal de Seguridad Pública

ROSARIO._ Con el de fortalecer la coordinación interinstitucional y promover la participación ciudadana en materia de seguridad, el Gobierno de Rosario llevó a cabo la instalación formal del Consejo Municipal de Seguridad Pública, en un acto encabezado por la Alcaldesa Claudia Liliana Valdez Aguilar.

La sesión ordinaria contó con la presencia de Thania Karina Parra y Parra, representante de Ceprevsin, quien asistió en representación de Ricardo Jenny del Rincón, Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa. Durante el acto, la funcionaria fue la encargada de tomar protesta a los integrantes del Consejo.

En el evento, Valdez Aguilar destacó la importancia de consolidar espacios de colaboración entre autoridades y sociedad civil, representando el compromiso de trabajar de manera coordinada por la tranquilidad y el bienestar de las familias rosarenses.

Este Consejo busca también enfocarse en atención a las causas, falta de valores en casa, buscar estrategias y planeación para llegar hasta donde hace falta más atención o información en conjunto con el Instituto Municipal de la Mujer, la Juventud, instituciones educativas y más.