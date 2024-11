Intendente de Secundaria niega acceso a estudiantes que dejan sucio el salón

ESCUINAPA._ Una intendente de la Secundaria SNTE, en Escuinapa, negó el acceso al aula a un grupo de segundo año argumentando que son ‘cochinos’, denunciaron padres de familia.

Por otro lado, la dirección de la institución informó que se tomaran cartas en el asunto.

“Las primeras horas tuvieron los niños tomando clases en la tiendita (escolar) porque la intendente Lidia no los dejó pasar, que porque los niños son ‘cochinos’, que dejan sucio, y para ella es trabajo tenerlo limpio (el salón), por eso se le negó el acceso al aula”, dijo uno de los padres de familia que denunció el hecho.

Los alumnos de 2A llegaron a la institución, pero no pudieron ingresar al aula, se quedaron afuera, tomando clases en la zona de la tiendita escolar, sin que se hiciera nada al respecto.

“Dice la intendente Lidia Prado que ayer dejaron muy sucio y no los dejaron entrar, los dejaron pasadito de una hora fuera del aula, no se me hace justo lo que están haciendo, estoy muy enojada, son intendentes para limpiar, no hay necesidad de que dejen afuera”, dijo una de las madres de familia.

Algunos padres de familia fueron a la institución donde la directora Aurea Cervantes les manifestó que tomarán cartas en el asunto, lo que esperan que así sea, señalaron.

“Se tomó la inconformidad, se tomó en revisión el asunto, vinieron los papás y se llegaron a acuerdos, aquí se verán los protocolos de intervención y nos reuniremos con ella”, dijo la directora Aurea Cervantes.

Indicó que la decisión de no dejar pasar al aula a los alumnos fue unilateral y la trabajadora argumentó que fue una manera de llamar la atención de las autoridades educativas, según se le hizo saber al preguntarle una explicación sobre el hecho.

“Ella (el intendente) manifiesta que alumnos han sido muy rebeldes... a un alumno no se puede negar acceso a la educación, pero es la estrategia que utilizó para que las autoridades asistiéramos al lugar” dijo la directora.

La trabajadora indicó que ella deja limpia el aula y los alumnos la dejan en mal estado.

Después de este hecho se tendrá una reunión con ella para ver qué acuerdos se toman pues no se puede negar el acceso a las aulas a los alumnos por decisión propia, añadió la directora.

Manifestó que el hecho la sorprendió pues nunca le había tocado vivir una situación de este tipo y considera que, aunque el grupo sea rebelde y se ha tenido problemas desde el año pasado con ellas, debió haberse buscado la manera de resolver, no con una sanción determinada por la propia trabajadora, sin tomar en cuenta a las autoridades del plantel.