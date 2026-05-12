Intensifican campaña contra el sarampión tras detectar un caso en la cabecera de Rosario

ROSARIO._ Al detectarse un caso sospechoso de sarampión en una joven, contacto directo del primer caso confirmado, se inició un bloqueo vacunal en la cabecera municipal, informó el Jefe de la Jurisdicción Sanitaria 06, José Francisco Guerrero Galindo.

“Las acciones que se toman, se hace un bloqueo vacunal ante un caso sospechoso de sarampión”, indicó.

Señaló que esta acción consiste en hacer un recorrido alrededor de 25 manzanas de la casa donde se da el reporte, aunque la dependencia a su cargo siempre ha optado por extenderse un poco más.

Guerrero Galindo dio a conocer que el reporte del caso sospechoso se dio el 11 de mayo y este día se iniciaron las acciones de vacunación en busca de completar esquemas y prevenir la propagación.

Sobre el caso, informó que es hermana de un menor confirmado mediante laboratorio hace aproximadamente dos semanas.

“Es contacto directo de un caso ya confirmado, el de ella está en estudio, estamos por determinar si sale positiva o no... Es un niño de 9 años, el caso que se confirmó como primer caso en Rosario; entonces esta niña presentó síntomas y la estudiamos para ver si sale positiva a sarampión”, expuso.

Así mismo, manifestó que la menor cuenta con una dosis contra este padecimiento misma que se le aplicó el 29 de abril, momento en el que se detectó el caso de su hermano.

Otra medida, señaló, es que se mantiene a la paciente aislada, además de que se da un seguimiento puntual para ver la evolución, y en caso de requerir atención especializada acude al Hospital Integral IMSS Bienestar de la ciudad.

El funcionario descartó que se pueda determinar las dosis de biológicos que se puedan aplicar, pero se espera menor al darse la misma acción cuando se confirmó el primer caso.

Hasta el momento, indicó que se mantiene el hermano menor como único caso confirmado en el municipio, mientras que en Escuinapa son arriba de 80 casos.

En lo que respecta a casos sospechosos, entre ambos municipios se han estudiado a alrededor de 200 pacientes, donde la mayoría corresponden a Escuinapa.

“El llamado a la población es a vacunarse, hay que acudir a los Centros de Salud para aplicarse sus dosis cuando lo requieran, y si tienen alguna duda de que tengan o no el esquema completo de vacunación pues pueden acudir”.

Sostuvo que se cuenta con suficiente abasto en las diferentes unidades de la jurisdicción a su cargo, o de no poder acudir a los hospitales de percatarse de las brigadas de vacunación pueden solicitar el biológico.

“No hay otra forma de protegerse contra el sarampión más que estar vacunados... Es suficiente el abasto de vacunas, lo que tenemos ahorita y como te comento se están haciendo recorridos todos los días tanto en las comunidades de Escuinapa como del Rosario”.