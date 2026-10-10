$!Intensifican limpieza de canales y cauces en Escuinapa ante la trayectoria de ‘Simon’

ESCUINAPA._ Con el objetivo de mitigar riesgos de inundación y garantizar el flujo adecuado del agua pluvial, el Gobierno de Escuinapa intensifica sus acciones preventivas frente a la evolución del Huracán Simon.

Por instrucciones del Presidente Municipal, Víctor Díaz Simental, la Coordinación Municipal de Protección Civil, encabezada por Jesús Francisco López Bibriesca, mantiene un despliegue operativo en campo mediante labores de desazolve en cauces, canales y zonas bajas del municipio.

De acuerdo a un comunicado, estas acciones de prevención se ven fortalecidas gracias a la suma de voluntades y a la participación de la sociedad civil; en este sentido, se destaca el respaldo de Materiales Arroyo a las corporaciones de auxilio, quienes se han sumado a las tareas facilitando maquinaria especializada.