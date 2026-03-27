Intensifican rescate de cuatro mineros atrapados en mina Santa Fe en El Rosario

CIUDAD DE MÉXICO. _ A más de 48 horas del incidente en la unidad minera Santa Fe, el Gobierno Federal aseguró que las labores de búsqueda de cuatro trabajadores que permanecen en el interior no se detendrán hasta su localización. La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que se han intensificado las acciones de rescate tras el derrumbe provocado por la ruptura de una presa de jales en la mina de extracción de oro, operada por la empresa Industrial Minera Sinaloa en la localidad de Chele.

De acuerdo con el reporte oficial, el colapso ocurrió a las 14:00 horas del 25 de marzo, aunque el reporte a las autoridades municipales se realizó casi un día después, a las 14:20 horas del 26 de marzo. Al momento de la falla en la geomembrana, una cuadrilla de 25 trabajadores realizaba excavaciones; 21 de ellos lograron salir por su cuenta, mientras que cuatro quedaron atrapados por el material.

Actualmente, equipos especializados realizan una perforación vertical con punta de diamante para alcanzar los 300 metros de profundidad. El objetivo es establecer contacto y suministrar insumos vitales a los trabajadores.

En la “zona cero” se instaló un Puesto de Comando unificado donde operan elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional y especialistas de la Secretaría de Marina, en coordinación con técnicos de la empresa y Protección Civil.