$!Investiga FGR privación de la libertad de ingeniero en Concordia cuando desaparecieron 10 mineros

Sin embargo, se ha denunciado de manera pública que el comando armado también privó de la libertad el mismo día y en la misma zona al ingeniero civil Pablo Osorio Sánchez, ingeniero civil, de 26 años, originario de Tlaxiaco, Oaxaca,

De acuerdo con lo que se informó públicamente en su momento, cerca de las 6:30 horas del pasado 23 de enero un grupo de hombres armados llegó al Residencial Clementina, ubicado al norponiente de la ciudad de Concordia, donde se llevó a 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp.

“Ese asunto también lo atrajo la Federación, ese asunto también lo lleva la federación, hemos estado en colaboración con algunas diligencias, pero la conducción de la investigación la tiene la federación también”, añadió.

La Fiscalía General de la República investiga la privación de la libertad del ingeniero civil Pablo Osorio Sánchez en Concordia, que ocurrió el mismo 23 de enero cuando fueron privados de la libertad los 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp, confirmó el Vicefiscal en la zona sur del estado, Isaac Aguayo Roacho.

Incluso algunas personas han manifestado que en total fueron privadas de la libertad entre 14 y 15 personas en total esa misma mañana, pues además de los 10 trabajadores que se llevaron del Residencial Clementina, los hombres armados ya traían de cuatro a cinco personas privadas de la libertad en esos momentos.

Tras la denuncia de estos hechos, el 1 de febrero el Gobernador del Estado, Rubén Rocha Moya anunció que por instrucciones de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo y del Secretario de la Defensa Nacional, General Ricardo Trevilla Trejo, a partir de ese día se desplegó un fuerte operativo de búsqueda con mil 190 elementos con apoyo de tres helicópteros y dos aviones Texan.

Tras la captura de cuatro personas, la búsqueda se concentró en las inmediaciones del poblado de El Verde, a unos 14 kilómetros de la ciudad de Concordia, donde el 6 de ese mismo mes las procuradurías generales de la República y del Estado de Sinaloa confirmaron el hallazgo de una fosa clandestina con cuerpos humanos.

La semana siguiente la FGR confirmó el hallazgo de 10 cuerpos en ese lugar, cinco de ellos correspondían a parte de los 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla y faltaban cinco más por identificar.

En los días y semanas siguientes fueron localizadas más fosas clandestinas en otros lugares en inmediaciones de El Verde, lo que superó la cifra de 15 cuerpos humanos localizados en total en esa parte norte del municipio de Concordia.

Hasta el momento, a casi tres meses de la privación de la libertad, ya han sido identificados y entregados a sus familiares los cuerpos de nueve de los 10 trabajadores de la empresa minera canadiense Vizsla Silver Corp, por lo que falta por localizar a uno más.

Hasta el momento tampoco se ha localizado a Pablo Osorio Sánchez, el ingeniero civil originario de Oaxaca que fue privado de la libertad en Concordia cuando esperaba el transporte para irse a su trabajo.