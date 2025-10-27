Invita Alcalde a afiliarse a clínica ‘Escuinapa Sana’

ESCUINAPA._ Está abierta la afiliación a ciudadanos para que se inscriban en la clínica ‘Escuinapa Sana’, informó el Alcalde Víctor Manuel Díaz Simental.

El edil no precisó cuánto será el costo de esta clínica pero cuando fue aprobada por el cabildo se consideraba que el monto mensual que podría dar el Ayuntamiento era por 800 mil pesos.

“Se están afiliando ya, queremos tener una afiliación masiva... Sirvió que se metiera a la mesa de trabajo, será mejor (lo que ofrecen)”, dijo.

Está clínica ofrecerá estudios de laboratorios, atención dental, adaptación de lentes, consultas ilimitadas y un cuadro básico de 200 medicamentos.

Es una clínica de empresa privada que ya operan en varios estados del país, va muy de la mano con programas federales para promover y prevenir en salud, señaló.

Esperan que se tenga una atención preventiva para los escuinapenses y también para el personal que labora en el Ayuntamiento, indicó.

Informó que los médicos que están dando atención en DIF, seguirán en la institución, en el trabajo que desempeñan con los empleados del Ayuntamiento.

“La clínica se maneja aparte, en esa clínica vamos a tener ahí lo que es la consulta general y se refieren al médico especialista, hay que realizar el convenio con sindicato para que servicios médicos mejore”, dijo.

En un mes más, cuando estén terminadas las instalaciones podrías está en función está clínica, que será operada por una empresa a la que se le pagará un servicio médico, según se señaló en sesiones de cabildo de hace meses.

“Fíjese que le sale más barato que lo que está costando ahorita la medicina, eso sí le puedo decir... Sale más barato que lo que estamos pagando, luego les voy a decir”, dijo.

La invitación es afiliarse a todos los escuinapenses, es un servicio que se dará en materia de salud.