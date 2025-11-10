$!Invita Ayuntamiento y Jumapars a aprovechar descuentos del 100% en multas y recargos

EL ROSARIO._ Con motivo del “Buen Fin”, Ayuntamiento y la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado invitan a aprovechar el descuento del 100 por ciento en multas y recargo en el pago de predial y servicio de agua, respectivamente.

La directora de Ingresos, Guadalupe Montaño López, invitó a las familias rosarenses a aprovechar los descuentos del 100 por ciento en multas y recargos en pago de impuestos de predial, pago de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI), revalidación de licencia de alcohol y pensión de tránsito municipal.

En el caso de la Comuna dijo, el periodo de descuento será del día 13 de noviembre y hasta el 12 de diciembre, por lo que los ciudadanos tendrán 30 días para ponerse al corriente y beneficiarse con la condonación total de multas y recargos.