$!Invita Ayuntamiento y Jumapars a aprovechar descuentos del 100% en multas y recargos

EL ROSARIO._ Con motivo del “Buen Fin”, Ayuntamiento y la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado invitan a aprovechar el descuento del 100 por ciento en multas y recargo en el pago de predial y servicio de agua, respectivamente.
La directora de Ingresos, Guadalupe Montaño López, invitó a las familias rosarenses a aprovechar los descuentos del 100 por ciento en multas y recargos en pago de impuestos de predial, pago de impuesto sobre adquisición de inmuebles (ISAI), revalidación de licencia de alcohol y pensión de tránsito municipal.
En el caso de la Comuna dijo, el periodo de descuento será del día 13 de noviembre y hasta el 12 de diciembre, por lo que los ciudadanos tendrán 30 días para ponerse al corriente y beneficiarse con la condonación total de multas y recargos.
La funcionaria municipal informó que a partir del 13 de noviembre el contribuyente podrá realizar sus pagos en línea a través de la página www.pagoselrosario.com.mx o bien, ser atendido por medio de los teléfonos 6949526191 o vía WhatsApp al 6941185847, o acudir a ventanilla en las oficinas de Ingresos ubicadas en el Palacio Municipal.
Por su parte el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable, Cristian Álvarez, refirió prepara también el 100 por ciento de descuento durante el período del Buen Fin, del 13 al 17 de noviembre.
Destacó que se tendrán módulos de pago en Unidad Administrativa de 8:00 a 15:00 horas, Palacio Municipal de 8:00 a 15:30 horas y oficinas de Jumapars en Mercado Municipal segunda planta de 8:00 a 15:30 horas.