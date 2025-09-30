Invita DIF Rosario a sumarse en el Pañaletón

EL ROSARIO._ El Sistema DIF Municipal invita a la ciudadanía a participar en el Pañaletón 2025, que se realizará este 1 de octubre a beneficio del Asilo de Ancianos local.

La invitación fue extendida por la presidenta de Sistema DIF Municipal, Adela del Carmen Aguilar Astorga, para donar pañales para adultos grandes y medianos, de estilo predoblado, tipo calzón y toallitas húmedas principalmente.

”Todo lo recolectado será para beneficio de los adultos mayores del Asilo de Ancianos”, expuso.

La colecta, detalló, se llevará a cabo en la plazuela municipal Gabriel Leyva, este 1 de octubre, de 9:00 a 16:00 horas.

“El llamado a las y los rosarenses, instituciones educativas, clubes de servicios, instituciones de salud, empresarios y comerciantes a sumarse al Pañaletón que año con año, busca mejorar las condiciones de vida de quienes integran el Asilo de Ancianos”, expuso.

Dijo además confiar en que la ciudadanía responderá al llamado, como lo ha venido haciendo en ediciones anteriores.