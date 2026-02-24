$!Invita Orquesta Sinfónica de El Rosario a su concierto y desayuno con causa

EL ROSARIO._ La Orquesta Sinfónica y Coro Infantil y Juvenil de El Rosario (OSCIJER), invitan al concierto y desayuno con causa, informó la directora del proyecto cultura, Luz Urquidy Lugo.
Precisó que el concierto tendrá lugar el próximo jueves 26 de febrero, en punto de las 17:00 horas, en el museo Lola Beltrán.
La presentación iniciará con la presentación de ensambles de percusiones, metales y cuerdas; mientras que la orquesta completa presentará al concertante Hummel, Marcha de la Sinfonía número 1, Serenade de Haydn número 10, Largo Dvorak número 12, Obertura mexicana e intervención del coro. Proyecto que adoptó para la orquesta sinfónica el nombre de “Raíces de Plata” y el coro “Lola Beltrán”.
Sobre el desayuno con causa, Urquidy Lugo manifestó que tendrá lugar el día domingo 1 de marzo, a las 9:00 horas, en Club Rotario.
“Tenemos bastantes necesidades, pero ahorita la más urgente es completar para la compra de un vehículo seminuevo, con ciertas características, es un vehículo de siete plazas para los maestros”, expuso.
Las personas que estén interesadas en colaborar con esta actividad el platillo tiene un costo de 150 pesos, y podrán adquirirlo al número 55 3192 7233.
Reiteró el llamado a la ciudadanía para contribuir al proyecto que se ha convertido en una alternativa cultural en la ciudad y el municipio.