$!Invita Orquesta Sinfónica de El Rosario a su concierto y desayuno con causa

EL ROSARIO._ La Orquesta Sinfónica y Coro Infantil y Juvenil de El Rosario (OSCIJER), invitan al concierto y desayuno con causa, informó la directora del proyecto cultura, Luz Urquidy Lugo.

Precisó que el concierto tendrá lugar el próximo jueves 26 de febrero, en punto de las 17:00 horas, en el museo Lola Beltrán.

La presentación iniciará con la presentación de ensambles de percusiones, metales y cuerdas; mientras que la orquesta completa presentará al concertante Hummel, Marcha de la Sinfonía número 1, Serenade de Haydn número 10, Largo Dvorak número 12, Obertura mexicana e intervención del coro. Proyecto que adoptó para la orquesta sinfónica el nombre de “Raíces de Plata” y el coro “Lola Beltrán”.

Sobre el desayuno con causa, Urquidy Lugo manifestó que tendrá lugar el día domingo 1 de marzo, a las 9:00 horas, en Club Rotario.