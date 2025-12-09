El Sur
Tradición

Invitan a Concierto Navideño de Orquesta y Coro en Rosario

El evento se llevará a cabo el 18 de diciembre en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario
Hugo Gómez |
09/12/2025 14:34
09/12/2025 14:34

EL ROSARIO._ Como parte de las actividades de fin de año, la Orquesta Infantil y Juvenil “Raíces de Plata”, y el coro “Lola Beltrán”, invitan a su ya tradicional concierto navideño.

Este evento se realiza en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura, el Sistema Estatal de Fomento Musical y la Casa de la Cultura Gilberto Owen.

La cita, se informó, es para el próximo jueves 18 de diciembre, en punto de las 19:00 horas, en el Santuario de Nuestra Señora del Rosario.

Se enfatizó que la entrada es completamente gratuita, además de que es un evento completamente familiar.

Los organizadores llamaron a la ciudadanía a participar y así incentivar a los estudiantes en el desarrollo de sus habilidades dentro del proyecto.

