$!Invitan a Concierto Navideño de Orquesta y Coro en Rosario

EL ROSARIO._ Como parte de las actividades de fin de año, la Orquesta Infantil y Juvenil “Raíces de Plata”, y el coro “Lola Beltrán”, invitan a su ya tradicional concierto navideño.

Este evento se realiza en coordinación con el Instituto Sinaloense de Cultura, el Sistema Estatal de Fomento Musical y la Casa de la Cultura Gilberto Owen.