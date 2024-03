ESCUINAPA. _ Toda la franja de playa libre desde Las Cabras hasta Teacapán será la zona para ver de mejor manera el gran eclipse solar del 8 de abril, manifestó el representante del Instituto de Innovación Tecnológica de Escuinapa, Ángel Eugenio Martínez Rodríguez.

“El mejor lugar en Escuinapa será donde no haya contaminación lumínica (luz artificial de lámparas) que son las playas, donde no hay construcciones hoteleras, para poder admirar las estrellas en pleno día”, dijo.

Hay un riesgo de que haya nubosidad, pero en caso de que esta no se presente, indicó, la mejor zona para ver el eclipse será en playa, debido a que no hay lámparas públicas o de casas, los lugares son en zonas despejadas de toda esta contaminación de alumbrado artificial.

No es necesario usar ropa roja o que el eclipse genere algún daño a las embarazadas o a los árboles, explicó, pues estos son mitos y no hay evidencia científica que corrobore que algo pase en este sentido.

“Hay muchos mitos como mexicanos, que se tienen que poner atuendo rojo porque te protege de que no haya malformaciones en embarazos, hay mitos de diversas índoles, respetamos, pero no hay evidencia científica, es importante no tener miedo”, dijo

Lo que sí se tiene que considerar es la seguridad para verlo, añadió, pues sí puede haber un daño visual en las personas si observan de manera directa el eclipse por ello se recomiendan el uso de gafas especiales y certificadas para ello.

Aunque también, quienes no puedan comprar estas gafas, el eclipse se puede observar de manera segura bajo las sombras de los árboles, con artefactos caseros que en internet se puede saber cómo se realizan y es algo sencillo, manifestó.

“Este es, consideramos nosotros, un regalo que nos mandaron en cuestión cósmica... el día se convertirá en noche por cinco minutos y es algo espectacular”, dijo.

En Escuinapa se vivió un eclipse solar el 11 de julio de 1991, recordó, muchas personas no lo disfrutaron por los temores, es importante vivirlo ahora pues el fenómeno no se repetirá en esta zona hasta dentro de más de 300 años, es un privilegio que algunas personas lo vivan dos veces, señaló.

Martínez Rodríguez indicó que Incite estuvo llamando a estar preparados a los tres niveles de Gobierno desde 2022, lamentablemente no se hizo nada y ahora el tiempo para informar va contra reloj.

El gran eclipse solar se pudo aprovechar de manera turística, advirtió, pues cientos de personas aficionadas a la astronomía que vienen no solo del País sino extranjeros, buscan donde quedarse, en algunos países se hacen hasta festivales, algo para lo que no se prepararon aquí, que en Sinaloa tienen el privilegio de que cinco municipios tendrán el eclipse total de sol.