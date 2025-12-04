Invitan a donar nochebuenas para adornar plazuelas de Escuinapa

ESCUINAPA._ La Dirección de Bienestar Social tiene abierto un módulo para que la población done plantas de nochebuena, que servirán para embellecer las plazuelas de las comunidades.

Diana Arely Ramos de la Torre, directora de la dependencia, exhortó a la población a apoyar esta causa, que fue una iniciativa de síndicos y comisarios recién electos.

“Es una campaña para donar una planta de nochebuena con la finalidad de embellecer las plazuelas y espacios públicos en las comunidades y colonias del municipio”, dijo.

Es una actividad que fue quizá muy rápida, dijo, pues se está a 20 días de la celebración de Noche Buena, pero se busca el apoyo para estos lugares.

Es una invitación abierta, ya que la convocatoria cierra este viernes 5 de diciembre.

Las plantas van entregarse a la comunidad que más lo requiera, aunque algunas plazuelas ya fueron adornadas debido a las personas de estos lugares se organizaron.

Están organizando además sus festivales navideños y encendidos de árboles, pero a ellos se les hace importante también que las personas los apoyen.