El Sur

Invitan a familias a acercarse a la iglesia en el cuarto día de novenario en honor a la Virgen del Rosario

Hugo Gómez |
29/09/2026 16:01
29/09/2026 16:01

EL ROSARIO._ Con la plegaria de que las familias vuelvan a la iglesia, matrimonios y familias conformaron el cuarto día del novenario en honor a Nuestra Señora del Rosario.

“Le pedimos básicamente que, nos ayude a encontrar matrimonios, a encontrar familias que quieran unirse para una formación de que vivan lo que es él, el estar cerca de Dios”, dijo Karina Olmeda, encargada del Movimiento Familiar Cristiano.

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Así también señaló que parte de la plegaria es que Dios regrese al ceno familiar sobre todo la unión y el amor.

“Se lo ofrecemos básicamente para, especialmente por las familias que estamos sufriendo ahorita muchos antivalores, muchas faltas y pues le pedimos a Dios para que nos ayude a saber guiar, sobre todo a ser ejemplo, testimonio vivo de Dios en nosotros”, argumentó.

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Cómo es tradición, la procesión salió en la zona comercial, conocida popularmente como “Los Arbolitos”, al ritmo de la música de banda y la pirotecnia hasta llegar al Santuario Mariano.

En el templo los peregrinos fueron recibidos con la bendición del sacerdote invitado para posteriormente participar de la eucaristía.

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