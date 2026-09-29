$!Invitan a familias a acercarse a la iglesia en el cuarto día de novenario en honor a la Virgen del Rosario

EL ROSARIO._ Con la plegaria de que las familias vuelvan a la iglesia, matrimonios y familias conformaron el cuarto día del novenario en honor a Nuestra Señora del Rosario. “Le pedimos básicamente que, nos ayude a encontrar matrimonios, a encontrar familias que quieran unirse para una formación de que vivan lo que es él, el estar cerca de Dios”, dijo Karina Olmeda, encargada del Movimiento Familiar Cristiano.







Así también señaló que parte de la plegaria es que Dios regrese al ceno familiar sobre todo la unión y el amor. “Se lo ofrecemos básicamente para, especialmente por las familias que estamos sufriendo ahorita muchos antivalores, muchas faltas y pues le pedimos a Dios para que nos ayude a saber guiar, sobre todo a ser ejemplo, testimonio vivo de Dios en nosotros”, argumentó.





