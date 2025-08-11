$!Invitan a fiesta patronal de la Virgen de Loreto en Cacalotán, Rosario

EL ROSARIO._ Al difundir el programa del novenario, la parroquia de la Virgen de Loreto en la sindicatura de Cacalotán hace extensiva la invitación para participar de su solemnidad el próximo 8 de septiembre.

Esta celebración es una de las más importantes del municipio junto a las advocaciones marianas de Nuestra Señora del Rosario en la cabecera, y la Virgen de Candelaria en Matatán.

Este novenario, se precisó, se realizará del próximo 30 de agosto hasta el 7 de septiembre, contemplando misas y procesiones.