$!Invitan a fiesta patronal de la Virgen de Loreto en Cacalotán, Rosario

EL ROSARIO._ Al difundir el programa del novenario, la parroquia de la Virgen de Loreto en la sindicatura de Cacalotán hace extensiva la invitación para participar de su solemnidad el próximo 8 de septiembre.
Esta celebración es una de las más importantes del municipio junto a las advocaciones marianas de Nuestra Señora del Rosario en la cabecera, y la Virgen de Candelaria en Matatán.
Este novenario, se precisó, se realizará del próximo 30 de agosto hasta el 7 de septiembre, contemplando misas y procesiones.
Cada día se ofrecerá misa de aurora en el templo parroquial de la comunidad, mientras que a las 17:00 horas se realiza la procesión y misa por sectores del pueblo así como comunidades del municipio.
Dentro de las peregrinaciones contempladas se contempla a la cabecera municipal, las sindicaturas de Agua Verde y Chametla, así como las comunidades de Loma Blanca, La Urraca, El Recodo, Hacienda del Tamarindo, Copales, entre otros.